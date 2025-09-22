ЕС проговори за драмата на европейските летища

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ЕНИСА/ENISA) обяви официално днес, че сривът в дейностите на редица европейски летища, произтекъл от проблеми със системата за електронното чекиране на багажа и регистрацията на пътниците на борда, е резултат от кибератака, предаде Ройтерс.

"Правоприлагащите органи разследват", се казва в изявлението на ЕНИСА.

Междувременно Ройтерс съобщи, че дейностите на летището на германската столица Берлин все още са затруднени. В резултат са забавени с повече от час полети, с които участници във вчерашния Берлински маратон възнамеряват да се приберат в страните си.

Мишена на хакерите бяха услугите на американската компания "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace), чийто предмет на дейност е в сферата на аерокосмическите технологии, посочва БТА.

Фирмата обяви, че е била засегната от "кибернетични смущения" в своя софтуер, използван на редица летища.

От "Колинс Аероспейс" заявиха днес, че работят със засегнатите от кибератаката летища и граничните им служби и са стигнали до последния етап на възстановяване на мрежата и възобновяване на операциите си в пълен режим.

Повечето от полетите, предвидени за днес по разписание от и до летището в Брюксел, ще бъдат изпълнени.

Брюкселското летище беше едно от засегнати в петък вечер от кибератака срещу доставчик на услуги, свързана с електронната регистрация на пътници и багаж.

Днес се очаква отмяната на 40 заминаващи и 23 пристигащи от общо 554 планирани полета.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com