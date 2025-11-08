Експерти се изумиха! Засякоха мистериозен звуков сигнал

Мистерията с разбилия се самолет в САЩ се заплита.

Националният съвет по безопасност на транспорта (НСБТ) на САЩ, който води разследването на катастрофата на товарния самолет на Ю Пи Ес (UPS) на международното летище "Мохамед Али" в Луивил, щата Кентъки, съобщи, че в момента на катастрофата в пилотската кабина се е чул продължителен звуков сигнал,предаде Асошиейтед прес.

Макар че полет 2976 на Ю Пи Ес (UPS) започва безпроблемно, повтарящ се звуков сигнал се чува на записите от черната кутия само 37 секунди след като екипажът поискал тяга за излитане, съобщи пред репортери Тод Инман от НСБТ.

Сигналът продължава до края на записа, още 25 секунди, което според Инман означава, че това е моментът на катастрофата.

"През това време екипажът е предприемал опити да овладее самолета преди падането", добави той.

Самолетът се е издигнал на 30,5 метра над земята и е развил скорост от 340 км/ч, преди да избухне в пламъци в края на пистата. Един от трите двигателя на машината се е откъснал от лявото крило и се е изтъркалял по полосата.

По-голямата част от лявата двигателна опора – конструктивен елемент, който свързва двигателя на самолета с крилото или фюзелажа – все още е била прикрепена към двигателя, когато той се е отделил от крилото, съобщи Инман.

"Впоследствие е възможно да са настъпили допълнителни повреди при удара със земята", уточни той.

Отломки от двигателя, които са основни улики, са били открити на пистата.

Освен това разследващите проучват историята на поддръжката на самолета, включително шестседмичен период тази есен, когато той е преминал щателен ремонт в сервиз в Сан Антонио, Тексас.

Записът от пилотската кабина, който съдържа два часа и четири минути цифрово записан аудиоматериал с добро качество, ще бъде публикуван след няколко месеца, каза Инман.

Бившият федерален агент Джеф Гузети каза, че звуковият сигнал вероятно е бил аларма за пожар в двигателя.

"Случило се е в момента на излитането, когато те (пилотите) вероятно са били надвишили скоростта, до която могат да вземат решение за спиране на излитането", каза Гузети пред АП след пресконференцията на Инман.

Междувременно броят на жертвите достигна 14 души, съобщи в социалната мрежа X кметът на Луивил Крейг Грийнбърг.

"Тази вечер на мястото на катастрофата беше намерена още една жертва. С нея броят на загиналите достигна 14", написа той.

Товарният самолет МД-11 (MD-11) с тричленен екипаж, извършващ полет от Луивил за Хонолулу, се разби малко след излитането си във вторник вечерта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com