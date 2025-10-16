Две земетресения. Едното разлюля любимо на българите място

Земетресение с магнитуд от 4,5 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в морето край гръцкия остров Крит, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Трусът е бил в 7:20 ч. По данни на гръцкия Институт по геодинамика епицентърът е бил на 24 км южно-югоизточно от селището Закрос на източния бряг на острова. Дълбочината на огнището е била 7,1 км.

Според местни медии, цитирани от телевизия Скай, земетресението е било усетено и на островите Касос и Карпатос. Засега няма информации за щети.

Земетресение с магнитуд 6,7 разлюля днес индонезийската провинция Папуа, съобщи Геологическият институт на САЩ, цитиран от "Ройтерс", предава БТА.

Дълбочината на труса е била 70 км, а епицентърът му - на около 200 км от град Абепура, който е с население над 62 хиляди души.

Няма издадени предупреждения за вълни цунами след земетресението.

