Драмата на Ормузкия проток: Кой първи ще остане без петрол

40 танкера, които превозват 20 милиона барела суров петрол и лафинирани петролни продукти, преминаваха през Ормузкия проток всеки ден преди войната. Тази седмица Иран позволи преминаването само на шепа танкери, включително кораби, плаващи под знамето на Индия и Китай. На фона на нормирането и недостига на петрол, кои страни са най-близо до изчерпване на запасите си?

Тази седмица анализаторът Майк Хейг и екипът му от експерти по стоковите пазари в Societe Generale изчислиха, че потокът през пролива ще бъде около 500 000 барела на ден засега, в зависимост от решенията на Иран, пише Forbes.

Невероятно е, но голяма част от натрупания петрол все още се предлага на пазара или поне запълва капацитета за съхранение. Саудитска Арабия използва дълго планирания и разширен петролопровод Изток-Запад, който ще бъде доведен до капацитет, за да транспортира 7 милиона барела на ден до пристанището Янбу в Червено море. По подобен начин Обединените арабски емирства успяха да отклонят част от петрола си на изток около пролива чрез тръбопровод до пристанището Фуджейра, въпреки че има съобщения, че Иран е атакувал тази инфраструктура.

Анализатори от Jefferies изчисляват, че в момента е спряно производството на петрол от Персийския залив с 6,7 милиона барела на ден. Energy Aspects съобщава, че прекъсванията, свързани с Ормузкия проток, ще достигнат пик от 10 милиона барела на ден, докато общото производство на ОПЕК е намалено със 7 милиона барела на ден до 22,3 милиона. Това е около 7% от световното дневно потребление от 100 милиона барела.

Съединените щати, като най-големият производител на петрол и природен газ в света, са донякъде защитени от сътресения в доставките. Цените на бензина и дизела може да се повишат, но пълен недостиг е малко вероятен.

Други страни нямат тази сигурност. Мианмар (Бирма), Виетнам и Филипините, според екипа на SocGen, получават над 80% от петрола си чрез доставки, преминаващи през Ормузкия регион, и имат запаси за около месец, преди да им свърши петролът – или да се наложи да намерят алтернативни източници.

Положението е особено тежко в Сингапур, който обикновено получава 680 000 барела на ден през Хормуз и има само 40 дни запаси. Тайланд е в малко по-добра позиция, с около 50 дни резерви за своите 400 000 барела на ден от Хормуз.

Тайван, който внася 525 000 барела на ден, може да стигне за около 100 дни. Бангладеш също има доставки за около 100 дни и вече е въвела нормиране на горивата и е затворила заводи за торове. Въпреки че не внася много суров петрол, почти целият му обем преминава през Ормузкия проток.

По-големите страни обикновено имат повече възможности. Южна Корея внася около 3 милиона барела на ден, 2 милиона от които идват през Хормузкия тръбопровод. Резервите ѝ могат да покрият 50 дни без внос или около 70 дни само с доставки от Хормузкия тръбопровод.

Подобна е ситуацията и в Индия, която разполага със стратегически резерви от 175 милиона барела, за да покрие общите си нужди от 5 милиона барела на ден, като 45% от тях идват през Ормузкия проток. Индонезия може да издържи затварянето на пролива около 160 дни. Япония, благодарение на големите си стратегически резерви, може да функционира около 200 дни без доставки през Ормузкия проток.

Може би изненадващо, Китай може да издържи 300 дни без петрол от Ормузкия проток и повече от 100 дни без никакъв внос, благодарение на стратегическите си резерви от 1,3 милиарда барела, въпреки че 45% от вноса му, повече от 11 милиона барела на ден, преминават през пролива. Анализаторът Лойд Бърн от Джефрис казва, че Китай съзнателно е ограничил зависимостта си от Близкия изток до около 50% и е изградил значителни „амортисьори“ чрез диверсификация на източниците, тръбопроводи, вътрешно производство и големи запаси.

Международната агенция по енергетика планира да помогне, като освободи 400 милиона барела през следващите месеци, но това няма да затвори напълно разликата и само ще отложи проблема (тъй като резервите трябва да бъдат попълнени).

Намаленото търсене помага донякъде. Виетнам е наредил работа от вкъщи. В Тайланд държавните служители трябва да използват стълбите вместо асансьорите. В Шри Ланка е въведена четиридневна работна седмица.

По-добър вариант е диверсификацията на енергийните източници. Южна Корея реши да спре спирането на въглищните електроцентрали и да увеличи производството от атомните електроцентрали.

Китай също има капацитет да увеличи потреблението си на въглища. Според Bernstein Research, неговите топлоелектрически централи работят само на половината си капацитет. Освен това, Китай бързо развива вятърни и слънчеви енергийни източници и ще добави около 500 тераватчаса нова възобновяема енергия тази година, което означава, че добавя повече възобновяема енергия, отколкото нараства общото му търсене на електроенергия, помагайки за компенсиране на недостига на петрол и втечнен природен газ (LNG) от Ормузкия проток.

С течение на времето ще дойде облекчение. Energy Aspects изчислява, че дори ако Ормузкият проток остане затворен за танкери, пътуващи към САЩ, Иран вероятно ще изнася отново по 3 милиона барела на ден до края на годината. Очаква се производството на Венецуела също да се увеличи с още 1 милион барела на ден през следващите 18 месеца.

Междувременно в САЩ петролните компании рестартират затворените си кладенци, като миналата седмица добавиха два, с което общият брой на активните платформи достигна 553, въпреки че това все още е с 39 по-малко от миналата година. Очаква се производството в САЩ, което в момента е рекордните 13,6 милиона барела на ден, да нарасне до около 14 милиона до края на годината, пише businessnovinite.bg.

