Бедствие! 6 по Рихтер взе десетки жертви

Ужасно бедствие в Афганистан

Силно земетресение удари в регион, в който строителството не е с много високо качество и това доведе до десетки жертви. Трусът бе със сила 6,0 по Скалата на Рихтер и на дълбочина от 10 км, сочат данни на Европейския сеизмологичен център. Той е ударил страната в Азия късно миналата вечер.

Природният катаклизъм е близо до границата с Пакистан.

По информация на ВВС най-малко 20 души за загинали вследствие на земетресението. Над 100 човека са в болница с различни наранявания.

Някои от засегнатите райони са достъпни само по въздух поради свлачища и наводнения. Те са планински и това затруднява много спасителните екипи. Десетки къщи са "под развалини", казват източници от правителството. Броят на загиналите след труса за съжаление може да се увеличи.

Земетресението е усетено и в Индия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

IBC24 публикува кадри от ужасното бедствие, според някои източници трусът е бил с магнитуд 6,3:

