Бедствие! 6 по Рихтер взе стотици жертви, хиляди ранени /ОБНОВЕНА/
Адският трус удари Афганистан, разтърси още 4 държави
Следете всички новини, анализи и коментари за 8 По Рихтер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Адският трус удари Афганистан, разтърси още 4 държави
Засега няма информация за пострадали и материални щети
За момента няма данни за разрушения
Карачи. Американският геофизичен институт обяви „червена тревога" след мощен трус от 7,8 по Рихтер в Пакистан. Това означава, че е възможно трусът да...