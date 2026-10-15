Бавачка на знаменитости разкри най-страшните си преживявания

Да гледаш децата на богатите и известните в Ню Йорк звучи като мечтана работа. Красиви домове, разходки из Манхатън, пътувания по света и заплащане, за което много хора могат само да мечтаят. Но зад лъскавата фасада понякога се крият ситуации, които приличат повече на трилър, отколкото на безгрижно детско приключение.

29-годишната Коко Гали Кинг знае това от собствен опит. Тя е актриса, но през последните 15 години работи и като бавачка. Грижила се е за деца на знаменитости, пътувала е със семейства в чужбина и е попадала в ситуации, в които самообладанието се оказва по-важно от всяка диплома.

В откровен разговор със списание People тя разказва за най-страшните моменти в професията си – от среща с агресивен непознат по улиците на Ню Йорк до двучасово издирване на деца, които сякаш потънали вдън земя.

Непознат започнал да крещи и тръгнал към децата

Една от най-плашещите случки се разиграла по време на обикновена разходка из Ню Йорк.

Коко била навън с децата, за които се грижела, когато към тях се приближил непознат човек, чието поведение изглеждало обезпокоително.

Мъжът започнал да крещи обидни думи и настъпателно се насочил към групата.

„Случвало ми се е човек, който очевидно не беше добре, да крещи ругатни, да настъпва към нас, а аз трябваше да отстоявам позицията си“, разказва бавачката.

В подобен момент няма време за паника. Децата разчитат изцяло на възрастния, който ги придружава.

Коко успяла да запази самообладание и да защити малчуганите. Но преживяването ѝ напомнило, че работата в мегаполис като Ню Йорк изисква постоянна готовност за неочаквани опасности.

Според нея добрата бавачка трябва не само да се грижи за безопасността на децата, но и да умее след това да разговаря с тях за трудни и понякога плашещи теми.

Тя подчертава, че подобни инциденти са редки, но не бива да се подценяват.

Баща забравил да прибере децата си, а те изчезнали

Още по-напрегната история Коко преживяла в началото на кариерата си, когато започнала работа при семейство с шест деца.

Била едва първата ѝ седмица в новия дом. Един следобед по-големите деца не се прибрали от училище. Минало обичайното време, но от тях нямало следа. Коко започнала да се тревожи.

Оказало се, че бащата им имал проблеми с паметта и просто забравил да ги вземе от училище. А новата бавачка още не знаела за здравословното му състояние. Когато се свързали с училището, получили нова тревожна информация.

Децата вече били напуснали сградата, след като уверили служителите, че знаят как сами да се приберат.

Но у дома ги нямало. Настъпила истинска паника. Коко и бащата се качили в отделни автомобили и започнали да обикалят града в търсене на изчезналите деца.

„Претърсихме града около два часа – аз с едната кола, той с другата“, спомня си тя във видео, публикувано в TikTok.

Минутите минавали, а тревогата растяла. Накрая децата били открити живи и здрави.

Къде? В магазин за сладолед!

Грижила се е за деца на знаменитости и за малчугани със специални потребности

През годините Коко натрупала опит с различни семейства, включително с деца на известни личности.

Работила е и извън Съединените щати. Едно от най-трудните ѝ назначения било именно в семейството с шестте деца. Освен ежедневните грижи тя трябвало да помага на едно от тях да усвоява брайловото писмо, а други две били от аутистичния спектър.

Този опит ѝ показал, че добрата бавачка не е просто човек, който храни децата и ги прибира от училище.

Понякога тя е възпитател, помощник в обучението, доверен човек и първата опора на детето в трудна ситуация. А понякога трябва да действа като спасител.

Коко смята, че един от най-ценните документи, които професионалната бавачка може да притежава, е удостоверението за обучение по кардиопулмонална ресусцитация – техниката за оказване на първа помощ при спиране на сърдечната дейност и дишането.

Според нея семействата са много по-склонни да се доверят на човек, който е подготвен за извънредна ситуация.

В Ню Йорк искат и шофьорска книжка, и паспорт

През последните три години Коко работи основно в Ню Йорк, след като преди това се грижела за деца в щата Юта.

Разликата между двата пазара се оказала значителна. В мегаполиса богатите семейства често имат допълнителни изисквания към кандидатите.

Освен опит с деца работодателите се интересуват от ваксинационния статус на бавачката, дали може да шофира и дали притежава валиден международен паспорт.

Последното е особено важно за семействата, които пътуват често и очакват човекът, който се грижи за децата им, да ги придружава. Така работата може да включва не само домашни задължения и разходки в парка, но и международни пътувания и отговорност за малчуганите далеч от дома.

Уволнили я заради 50 цента, а днес взема 35 долара на час

Зад впечатляващата ѝ кариера има и една история, която показва колко подценявана може да бъде професията. В началото Коко получавала едва 7,25 долара на час, въпреки че се грижела за шест деца и имала допълнителни отговорности към някои от тях.

Един ден поискала увеличение с 50 цента. Вместо да получи повишение, била уволнена.

„Уволниха ме, след като поисках увеличение с 50 цента!“, спомня си тя.

Този случай я научил, че трябва да защитава не само децата, за които се грижи, но и собствените си права.

Днес тарифата ѝ в Ню Йорк е 35 долара на час за едно дете. За всяко следващо добавя приблизително по два долара. Така грижата за три деца може да струва 39 долара на час.

Коко живее в Ню Джърси и ежедневно пътува до Ню Йорк, като само транспортът ѝ струва около 12 долара на ден. Затова настоява условията на работа да бъдат ясно договорени – включително гарантирани часове, заплащане при отменени ангажименти и въпроси, свързани със здравните осигуровки.

„Това не е лесна работа, за която случайно ти плащат“

Въпреки натрупания опит Коко признава, че дълго време е трябвало да се научи да оценява собствените си умения. „През последните 15 години научих по нещо от всяко семейство, с което съм работила“, казва тя.

Според нея грижата за децата често се приема като лесно занимание, за което човек трябва да е благодарен, че изобщо получава заплата.

Но истината е съвсем различна. Професионалната бавачка трябва да умее да реагира при опасност, да разбира потребностите на различните деца, да работи с родители и да поема огромна отговорност.

А когато нещо се обърка, няма право да губи самообладание. Коко вярва, че хората, които се грижат за чуждите деца, са съществена част от живота на големия град.