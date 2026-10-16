Бавачка на знаменитости разкри най-страшните си преживявания
Деца изчезнаха за два часа, непознат я заплаши на улицата
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Деца изчезнаха за два часа, непознат я заплаши на улицата
Добрич. Възпитаници на добричкото СОУ "Св. Кл. Охридски" стартираха дарителска кампания под наслов "Да помогнем на децата от Сирия". Хлапетата събират...
Лос Анжелис. Губернаторът на щата Калифорния Джери Браун пусна закон, осигуряващ защитата на личния живот на знаменитостите и техните деца, съобщава „...