Автобус се обърна в Турция. Много загинали и ранени СНИМКИ

Пътнически автобус се обърна в движение в провинция Анталия в Турция, съобщават местните медии.

8 души са загинали, а 26 са ранени при тежкия инцидент от тази сутрин. Автобусът е пътувал през нощта от северозападния град Текирдаг към Анталия.

Кадри с социалните мрежи показват превозното средство, легнало настрани върху насип на отбивка на магистрала, северозападно от центъра на Анталия.

Информационната агенция DHA съобщи, че някои пътници са били изхвърлени от автобуса. Някои от ранените са в критично състояние.

Анталия, популярна туристическа дестинация на Средиземно море, беше ударена от проливни дъждове през последните дни. Пътят е бил мокър, имало е и мъгла.

По първоначална информация шофьорът на автобуса е карал с превишена скорост. Засега няма данни да е ударен от друго превозно средство.

