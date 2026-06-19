Разсекретени документи от бившия директор на Националното разузнаване на САЩ, Тулси Габард, разкриват шокиращи подробности за произхода на COVID-19. Досиетата уличават д-р Антъни Фаучи в манипулации и финансиране на опасни изследвания в Ухан, откъдето се смята, че вирусът е изтекъл.

Документите предполагат, че д-р Фаучи е насочвал държавни средства към изследвания за повишаване на функциите на коронавируси при прилепи, оказвайки натиск върху разследващи органи за прикриване на лабораторния произход.

Документите, които Габард цитира, са част от по-широк процес на разсекретяване, иницииран от институцията, която тя ръководи. Те включват вътрешни комуникации, твърдения за лица, подаващи сигнали за нередности, и материали, свързани с разузнавателна дейност, които засягат дебатите за произхода на пандемията от коронавирус.

Габард твърди, че те показват връзки между финансираните от САЩ изследвания, Института по вирусология в Ухан и усилията на правителството на САЩ да оформи общественото възприятие за произхода на вируса. Тя също така каза, че Фаучи "е излъгал Конгреса под клетва през 2024 г.

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