Зидан призна. Посочи най-добрия играч в света

Легендата Зинедин Зидан заяви кой е бил най-добрият футболист по негово време. Едва ли за някого е изненада, че Зизу посочи бразилската легенда Роналдо.

Двамата играха рамо до рамо в Реал Мадрид.

„Ако се замислите кой беше най-добрият играч по мое време, това беше Роналдо. Това, което правеше на терена, беше невероятно. Казваше: „Ще ти вкарам топката между краката.“ И го правеше“, каза бившият халф на Ювентус, Реал Мадрид, националния отбор на Франция и бивш треньор на испанския колос.

Роналдо Назарио и Зинедин Зидан са смятани за едни от най-добрите футболисти на всички времена. Те играха заедно за Реал Мадрид между 2001 и 2006 година.

Роналдо спечели Световното първенство два пъти с Бразилия през 1994 и 2002 г., отбелязвайки 62 гола в 98 мача за селесао. Два пъти е получавал и Златната топка - 1997 и 2002 г.

Зидан е световен шампион с Франция през 1998 г., същата година спечели и Златната топка. Зизу постигна и забележителни успехи като треньор на Реал Мадрид, където в три поредни сезона спечели Шампионска лига.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com