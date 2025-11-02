Закана от новия важен шеф на ЦСКА

Новият изпълнителен директор на ЦСКА Вангел Вангелов сподели своите впечатления от първия мач, в който е на този пост в тима тима. Той даде кратък коментар след успеха с 3:1 на червените над Монтана в 14 кръг.

"Изиграхме нелош мач, изпуснахме доста положения. Мисля, че ако продължаваме в този дух, ще имаме по-добри резултати. Разбира се, това е велик клуб. Тази отговорност е голяма. Докато съм тук, ще направя всичко, което мога ЦСКА да бъде на правилния път", сподели Вангелов.

"Аз съм тук да свърша работа. Надявам се всичко да е наред. Трябва да вдигна нивото на ЦСКА, но това е тема на дълъг разбор. Сега не е моментът. Ако искате, попитайте колегите за спортно-техническата част за мача. А за мен ще имаме време да поговорим по-дълго за плановете. Аз съм ги представил към собствениците, така че ви благодаря за днес", каза още новият шеф в ЦСКА.

Смятате ли, че можете да се справите със задачите?

"Смятам, да. Щом съм приел предложението, смятам, че мога да се справя. Благодаря ви", завърши Вангел Вангелов.

