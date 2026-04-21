Задава се сериозен проблем на Мондиал 2026

Властите в Ню Йорк изразиха сериозна загриженост относно значителния недостиг на обществени тоалетни преди Световното първенство през 2026 г., съобщава The Independent.

Организационният комитет за мачовете в Ню Йорк и Ню Джърси очаква приблизително 1,2 милиона души да пристигнат в тези щати по време на турнира, но настоящата статистика показва, че има само една обществена тоалетна на всеки 8500 жители.

В информацията се отбелязва, че дори в нормален ден, с такова съотношение, местните жители изпитват трудности, камо ли по време на Световното първенство. Миналата седмица Общинският съвет на Ню Йорк предложи законопроект, който ще изисква от града да разработи официален план за разширяване на достъпа до тоалетни преди голямото събитие.

Членовете на съвета отбелязаха, че популярни места като Брайънт Парк вече имат дълги опашки и очакваният приток на футболни фенове вероятно ще претовари съществуващата система.

„Всъщност имаме няколко обществени тоалетни в целия град – в паркове и на други места. Така че ги картографираме, за да знаят хората откъде могат да стигнат до обществени тоалетни. Градът се опитва да балансира нуждите от инфраструктура с усилията за привличане на бизнес.

Също така прилагаме програма за подкрепа на малкия бизнес по време на Световното първенство, защото това е възможност, а всъщност и отговорност, да гарантираме, че той ще се движи напред и няма да изостава“, цитира „Добър ден, Ню Йорк“ Динишал Грос Менин, комисар на Департамента за подпомагане на малкия бизнес на град Ню Йорк.

Световното първенство през 2026 г. ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада.

