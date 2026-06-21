Япония превърна историческия мач номер 1000 в наказание за Тунис

Япония разгроми Тунис с 4:0 в Монтерей и превърна историческия мач номер 1000 в историята на световните първенства в своя голяма вечер на Мондиал 2026. „Самураите“ стигнаха до първата си победа в група "F" след равенството 2:2 с Нидерландия на старта и вече имат 4 точки в битката за елиминациите.

Даичи Камада откри още в 4-ата минута, Аясе Уеда вкара два пъти, а Джуня Ито също се разписа за убедителния успех.

Тунис остана без точка след две тежки загуби и е на ръба след 1:5 от Швеция и новия удар от Япония.

Японски удар още в началото

Япония не остави време на Тунис да повярва, че може да направи нещо голямо в този мач. Още в 4-ата минута Даичи Камада даде аванс на азиатския тим и постави двубоя под пълен японски контрол.

Това беше особено важен гол и за самия Камада, който вече се превръща в един от големите хора на Япония на турнира. Той беше героят и при равенството с Нидерландия, когато отбеляза късното попадение за 2:2 в първия мач на японците.

Селекционерът Хаджиме Мориясу трябваше да се справя без контузения Такефуса Кубо, но избра Камада и Джуня Ито като основни фигури в атаката. Точно те дадоха отговора на терена - с движение, скорост и постоянен натиск върху обърканата тунизийска защита.

Уеда довърши съпротивата

В 31-ата минута Аясе Уеда направи 2:0 и на практика отряза най-опасната част от надеждите на Тунис. Африканците се нуждаеха от почти перфектен мач, за да оцелеят срещу Япония, както предупреди новият им селекционер Ерве Ренар преди срещата, но още до почивката планът му беше тежко пробит.

Тунис опита да стои по-компактно след катастрофалното 1:5 срещу Швеция, но промяната на треньора не донесе нужния обрат. Япония беше по-бърза в преходите, по-точна в подаванията и много по-хладнокръвна в последната третина.

След почивката разликата стана още по-ясна. В 69-ата минута Джуня Ито покачи на 3:0, а Уеда вкара втория си гол в 83-ата минута и оформи крайното 4:0.

Снимка: ФИФА

1000-ият мач остана японски

Срещата между Тунис и Япония беше специална и заради историческия си статут - ФИФА я определи като 1000-ия мач в историята на световните първенства. Ройтерс припомни преди двубоя, че първият Мондиал през 1930 г. започва с едва 13 участници, докато за турнира през 2026 г. в квалификациите са влезли рекордните 209 отбора.

Точно на такава сцена Япония показа, че вече не иска да бъде просто симпатичен и дисциплиниран участник. Отборът на Мориясу игра с увереността на тим, който знае какво прави и не се плаши от големия контекст.

Тунис, напротив, изглеждаше като състав, който още носи тежестта на първия си провал. Ренар беше назначен след тежката загуба от Швеция, но срещу „най-добрия отбор в Азия“, както сам нарече Япония, задачата му се оказа прекалено тежка.

Група "F" става все по-жестока

С тази победа Япония събра 4 точки и се изравни с Нидерландия, която по-рано разби Швеция с 5:1. Головата разлика вече прави всяка подробност важна, защото битката за първите две места в групата остава отворена до последния кръг.

Швеция остава с 3 точки, но след тежката загуба от Нидерландия вече няма право на нов срив. Тунис е последен без точка и с много тежка голова разлика след две поражения, което прави задачата му почти отчаяна преди последния мач.

Япония обаче вече гледа нагоре. След 2:2 срещу Нидерландия и 4:0 срещу Тунис „самураите“ имат не само актив, но и самочувствие. Следващият им мач срещу Швеция може да реши дали този отбор ще влезе в елиминациите като опасен претендент, а не просто като поредния класирал се от групата.

Японската вечер в Монтерей беше повече от победа

Япония спечели мач, който ще остане в статистиката заради номер 1000, но в спортен план ще се помни и с друго - с начина, по който азиатският тим наложи волята си. Камада отвори вратата, Уеда я разби, а Ито сложи печата на една победа, която изглеждаше все по-неизбежна с всяка минута.

Тунис излезе на терена с нов селекционер и нужда от реакция, но получи нова болезнена присъда. След два мача африканците имат шест допуснати гола срещу Швеция и още четири срещу Япония - картина, която говори не само за слабост в защита, а и за сринато доверие.

За Япония това беше вечер на сила и точност. В турнир, в който всеки мач може да преобърне съдбата на групата, „самураите“ избраха най-добрия възможен начин да заявят амбициите си - с четири гола, чиста мрежа и победа в мач, който футболът ще помни като исторически.

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