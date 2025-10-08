Волейболен ас издаде голяма лична тайна

Младата ни волейболна звезда Симеон Николов коментира в социалните мрежи пътя си от подценяван млад талант до един от най-важните играчи в националния отбор.

Посланието, написано на английски под серия от снимки от Световното първенство, гласи:

"Back then they napped on me, now they all just act homie."

или в превод:

"Преди ме подценяваха, а сега всички се държат като приятели."

Постът идва само дни след тържественото посрещане на националите в София, където хиляди фенове аплодираха волейболистите за сребърните медали от шампионата.

Думите на Николов бяха възприети от последователите му като символ на лична победа и увереност - знак, че младият разпределител вече е доказал мястото си сред най-добрите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com