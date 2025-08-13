Внимание за Левски. Тежка закана от Сабах

Треньорът на Сабах - Валдас Дамбраускас, говори преди реванша срещу Левски от третия квалификационен кръг в Лига на конференциите. Литовският специалист оценява високо съперника, но е сигурен във възможностите на възпитаниците му за победа в четвъртък.

"Нормално е играчите да имат мускулни проблеми и раздразнения след тежкия мач в София. Но в момента всички наши играчи са готови за утрешния мач. Всички дават най-доброто от себе си на тренировките. Всички в отбора са здрави. Ще можем да видим състава, който искаме.

Вярвам, че какъвто и стил на игра да изберем, той ще ни донесе победа. Но ще бъде много трудно. Защото Левски е добре организиран отбор. Не са допускали повече от един гол. Винаги са били отбор, който се откроява в защита.

Знаете, че равенството в този мач не ни удовлетворява. Утре ще се опитаме да поемаме рискове. Ще се опитаме да обърнем резултата в наша полза, като играем атакуващ футбол“, сподели Дамбраускас.

Срещата Сабах – Левски е в четвъртък, 13 август, от 19:00 часа на „Банк Република Арена“. "Сините" от София имат преднина от един гол след късното попапедение на Борислав Рупанов на "Герена". |

