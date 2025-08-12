Веласкес с голямо постижение в Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес записа четири поредни победи начело на тима. Нещо, което не беше правил в нито един от предишните отбори, които е водил.

До момента персоналният рекорд на 43-годишния испанец бе от три последователни двубоя с успех.

Така бе и в началото със сините, когато спечели срещу Лудогорец (2:1), Хебър (4:1) и Спартак Варна (2:0), но след това завърши при равенство 2:2 с ЦСКА.

Левски се намира в серия от 11 поредни двубоя без поражение в шампионата. Тя стартира през миналата кампания, или по-точно с победата над Септември с 1:0 на 21 април, след което последваха още две победи и четири равенства в плейофите.

От началото на сезона сините са безапелационни в Първа лига и наредиха четири поредни успеха.

За последно с такова постижение може да се похвали Делио Роси. Това се случи през сезон 2017/2018. Левски загуби на 13 април тази година от Черно море на "Герена" и оттогава нареди 11-те поредни двубоя без поражение.

Едва за втори път в последните 10 години Левски стартира шампионата с четири последователни победи. Това се случи в началото на миналата кампания, когато тимът се наложи над Локомотив София (6:1), Ботев Bpаца (4:0), Локомотив Пловдив (2:0) и Крумовград (3:0).

Успехите бяха под ръководството на предшественика на Хулио Веласкес – Станислав Генчев.

В петия кръг обаче столичани загубиха визитата си на Лудогорец с 0:1 и серията им бе прекъсната.

