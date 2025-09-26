Възроден Локомотив Пд нанесе първа загуба на Левски

Локомотив Пд нанесе първа загуба на Левски в първенството след 1:0 на стадион Лаута в Пловдив.

Така пловдивският тим излезе временно на третото място в класирането, но с дваа мача повече от конкурентите.

Левски пък остава на две точки и с мач по-малко от лидера ЦСКА 1948.

Още във втората минута Лами се оказа на чиста позиция, но ударът му рикошира в гърба на Търдин и стигна без проблеми в ръцете на Вуцов.

Малко по-късно на отсрещната врата Сангаре направи хубав пробив, но силите му не стигнаха да завърши точно.

В 33-ата минута Локомотив откри резултата. Тогава Майкон направи груба грешка и подари топката на Переа, който напредна в наказателното поле и халднокръвно намери пролука, за да прониже Вуцов.

До края на първата част и двата тима организираха по няколко добри атаки, но до нови чисти положения пред двете врати не се стигна.

Втората част започна по-активно за домакините и те бяха по-близо до второ попадение, отколкото гостите до изравняване. В 63-ата минута Иту можеше да направи 2:0, но ударът му по земя бе избит от Вуцов.

В последните минути играта очаквано се пренесе пред вратата на домакините, но натискът на Левски беше хаотичен.

Домакините успешно убиваха темпото и в крайна сметка взеха стратегическа победа, подпечатала убедителното им представяне в първенството до момента.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com