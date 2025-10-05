Важно равенство беляза кръга от Серия в Италия

Отборите на Аталанта и Комо завършиха наравно 1:1 в регионално дерби от осмия кръг на футболното първенство на Италия.

Сърбинът Лазар Самарджич изведе домакините напред в началото на мача, а Максимо Пероне в 19-ата минута изравни за Комо с удар, който изглеждаше като опит за центриране, но топката влезе в мрежата. Попадението беше зачетено, след като беше потвърдено от технологията на голлинията.

След четвъртото си равенство за сезона и второ поредно Аталанта е на 6-а позиция в класирането с 10 точки преди останалите мачове от кръга. Комо записа трето равенство за сезона и е на седмо място с 9 точки.

По-късно днес предстоят пет срещи от кръга, сред които Фиорентина - Рома, Наполи - Дженоа и дербито Ювентус - Милан.

Първенство на Италия по футбол, срещи от шестия кръг в Серия "А":

Лацио - Торино - 3:3

Парма - Лече - 0:1

Интер - Кремонезе - 4:1

Аталанта - Комо - 1:1

Неделя:

Удинезе - Каляри

Болоня - Пиза

Фиорентина - Рома

Наполи - Дженоа

Ювентус - Милан

От петък:

Верона - Сасуоло - 0:1

Начело във временното класиране са Милан, Наполи, Рома и Интер с по 12 точки, пред Ювентус с 11, Аталанта с 10, Комо, Кремонезе и Сасуоло с по 9 точки и други.

