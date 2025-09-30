В Пловдив чакат Томаш за мача с Левски

Александър Томаш е очакван днес на трибуните на "Колежа", откъдето да изгледа мача с Левски.

Това ще е ясен знак, че именно той ще е новият постоянен треньор на канарчетата, който ще замени освободения Николай Киров. Още през уикенда Томаш е провел срещи с шефовете на жълто-черните. Тогава двете страни са постигнали принципна договорка. Но договор между тях не бе подписан. Това обаче може да се случи още днес, пише "Тема Спорт".

Любопитното е, че Александър Томаш почти до края на сезон 2023/24 бе треньор на градския съперник Локомотив Пловдив. След това той отиде в Спартак Варна, откъдето премина в ЦСКА. През миналия сезон обаче той се провали с армейците - загуби финала за купата срещу Лудогорец, както и баража за Лигата на конференциите от Арда, а преди това допусна редица сконфузни провали с Крумовград, Ботев Враца, Славия и тн.

Томаш ще работи в Ботев Пд с дългогодишните си асистенти Константин Мирчев (асистент) и Тодор Кючуков (треньор на вратарите), както и с Илиян Митрев (анализатор). В екипа му обаче няма да влезе легендата на Локо Пд Христо Колев-Бащата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com