В Левски официално се разбунтуваха срещу съдията от дербито

ПФК Левски ще входира искане до Съдийската комисия към БФС за достъп до ВАР-аудиото от мача с Лудогорец снощи, завършил 0:0.

"Сините" акцентират върху следните моменти:

42:00-45:00 минута - нарушение срещу Кристиан Димитров;

45:00-50:00 минута - отсъдена на терена и впоследствие отменена дузпа.

"Поради официалните почивни дни искането ще бъде подадено в първия възможен работен ден - вторник, 23.09. Ще информираме „синята“ общност своевременно за развитието", се казва в съобщението на Левски.

