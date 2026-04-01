В Италия са бесни. Трагедия, позор!

Бившият треньор на някои от водещите италиански клубове Фабио Капело нарече "неприемлив" неуспеха на Италия, след като "адзурите" не успяха да се класират за финалите на трето поредно Световното първенство.

Отборът, воден от Дженаро Гатузо, загуби с 1:4 след изпълнение на дузпи срещу Босна и Херцеговина във финала на плейофите за участие на Мондиал 2026. В редовното време и продълженията двата тима направиха равенство 1:1.

"Това е неприемливо за отбор с такава история и престиж. Не можах да спя цяла нощ и все още не мога да повярвам какво се случи. Говорим за четирикратен световен шампион. Това е спортна трагедия, но и позор. Едно от най-лошите неща, които са се случвали на италианския футбол в най-новата му история", каза 79-годишният италианец, цитиран от испанския вестник Марка в сряда.

Фабио Капело е бивш треньор на Реал Мадрид, Ювентус, Милан и Рома, както и на националния тим на Англия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com