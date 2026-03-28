В Аржентина с решителни думи за Лео Меси

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони призна, че все още няма яснота дали Лионел Меси ще играе на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Наставникът на "гаучосите" бе категоричен, че би искал да разчита на своята звезда, но крайното решение зависи изцяло от самия футболист.

"Това е въпрос към Лео. Знаете моето мнение - ще направя всичко възможно да бъде с нас. За доброто на футбола той трябва да играе. Но решението зависи от неговото физическо състояние и нагласа", заяви Скалони.

Треньорът подчерта, че не само Аржентина, а целият свят иска да види Меси на още едно световно първенство.

"Трудно е, защото всички искат да го видят. Аз също. Но той е заслужил правото да избере спокойно. Ние не бързаме - каквото и да реши, ще бъде най-доброто за него и отбора", добави специалистът.

Скалони все пак потвърди, че Меси ще вземе участие в предстоящите контроли срещу Мавритания и Замбия в Буенос Айрес, макар да не е сигурно дали ще започне като титуляр.

