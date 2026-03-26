Турция е на крачка от Мондиал 2026

Националният отбор на Турция е само на един мач разстояние от класиране за Световното първенство през лятото. Югоизточните ни съседи победиха Румъния с 1:0 в Истанбул в първа среща от плейофите за място на шампионата на планетата. Единственият гол в мача реализира Ферди Кадъоглу в 53-ата минута.

През първото полувреме румънците показаха стабилна игра в защита и ограничиха атакуващата мощ на турците. В първите 45 минути нямаше точен удар към двете врати.

В началото на втората част отборът на Винченцо Монтела се активизира, а това даде резултат в 53-ата минута. Арда Гюлер се отчете с фантастична асистенция. Играчът на Реал Мадрид изведе с дълъг пас Кадиоглу, който овладя и промуши топката покрай Андрей Раду.

Осем минути по-късно Турция можеше да вкара и второ попадение, но удар на Кенан Йълдъз кацна върху напречната греда.

Гюлер стреля мощно от дистанция в 72-ата минута. Стражът на Румъния успя да избие в корнер, който не доведе до опасност.

Северните ни съседи можеха стигнат до изравнително попадение 13 минути преди края, но ударът на Николае Станчу срещна десния страничен стълб.

Във финалния плейофен кръг селекцията на Винченцо Монтела ще се изправи срещу победителя от срещата между Словакия и Косово. Югоизточните ни съседи не са играли на Световно първенство от 24 години насам, припомня "Топ спорт".

