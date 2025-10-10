Треньорът на Турция се закани на нашите

Наставникът на Турция Винченцо Монтела говори пред медиите в София преди утрешната световна квалификация срещу България.

Легендарният нападател на Рома заяви, новият селекционер Александър Димитров със сигурност ще донесе допълнителен ентусиазъм в нашия тим.

Самолетчето обаче се закани, че с него начело комшиите ще внесат промяна в негативната им статистика спрямо "лъвовете".

"Както винаги сме концентрирани, амбицирани. Имаме доверие в играта ни, анализирахме, гледахме, това правим преди всеки мач, за да предвидим какво ще следва. Работим върху самите нас, това е нашата подготовка. Знаем, че новият треньор ще донесе ентусиазъм на българския отбор. Нов треньор носи положителна енергия.

Българските играчи са талантливи и способни. В първия половин час срещу Грузия те имаха доста късмет, но той им избяга към края на мача. В статистиката имаме десет загуби и шест победи. Смятаме да променим това нещо. С мен начело турският отбор изживя много първи неща, това ще е едно от тях", каза италианският специалист.

Преди мача Турция има 3 точки, а България - 0.

