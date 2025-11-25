Отново Шампионска лига и много емоции в ефира ПРОГРАМАТА

Nova Sport
09:45 Мелбърн Сити – Джохор, Елитна Шампионска лига на Азия
12:00 Гангвон - Мачида Зелвия, Елитна Шампионска лига на Азия
14:15 Ченгду Ронгченг - Санфрече Хирошима, Елитна Шампионска лига на Азия
18:00 Сепахан - Ал Хюсейн, Шампионска лига на Азия 2
20:15 Ал Хилал - Ал Шорта, Елитна Шампионска лига на Азия
Diema Sport 3
12:00 Шанхай Порт – Сеул, Елитна Шампионска лига на Азия
18:00 Ал Уахда - Ал Сад, Елитна Шампионска лига на Азия
MAX Sport 3
15:00 Челси – Барселона, Младежка Шампионска лига
19:45 Аякс – Бенфика, Шампионска лига
22:00 Челси – Барселона, Шампионска лига
MAX Sport 4
19:45 Галатасарай - Юнион Сен Жилоа, Шампионска лига
22:00 Манчестър Сити - Байер Леверкузен, Шампионска лига
MAX Sport 1
22:00 Бодьо/Глимт – Ювентус, Шампионска лига
MAX Sport 2
22:00 Марсилия – Нюкасъл, Шампионска лига
Diema Sport 2
22:00 Саутхемптън - Лестър Сити, Чемпиъншип
