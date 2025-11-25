Спорт

Отново Шампионска лига и много емоции в ефира ПРОГРАМАТА

Ето мачовете за днес

25 ное 25 | 12:54
319
Стандарт Новини

Nova Sport

09:45 Мелбърн Сити – Джохор, Елитна Шампионска лига на Азия

12:00 Гангвон - Мачида Зелвия, Елитна Шампионска лига на Азия

14:15 Ченгду Ронгченг - Санфрече Хирошима, Елитна Шампионска лига на Азия

18:00 Сепахан - Ал Хюсейн, Шампионска лига на Азия 2

20:15 Ал Хилал - Ал Шорта, Елитна Шампионска лига на Азия

Diema Sport 3

12:00 Шанхай Порт – Сеул, Елитна Шампионска лига на Азия

18:00 Ал Уахда - Ал Сад, Елитна Шампионска лига на Азия

MAX Sport 3

15:00 Челси – Барселона, Младежка Шампионска лига

19:45 Аякс – Бенфика, Шампионска лига

22:00 Челси – Барселона, Шампионска лига

MAX Sport 4

19:45 Галатасарай - Юнион Сен Жилоа, Шампионска лига

22:00 Манчестър Сити - Байер Леверкузен, Шампионска лига

MAX Sport 1

22:00 Бодьо/Глимт – Ювентус, Шампионска лига

MAX Sport 2

22:00 Марсилия – Нюкасъл, Шампионска лига

Diema Sport 2

22:00 Саутхемптън - Лестър Сити, Чемпиъншип

