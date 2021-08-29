Топ 10 на най-скъпите свободни трансфери в историята на футбола

Освен играта на терена, трансферите на футболисти винаги са представлявали изключителен интерес за големите почитатели на най-гледаната спортна дисциплина. Но от тях силно се интересуват дори залагащите. В букмейкъри като разглеждания тук Bwin bonus дори има предвидени опции за залози на трансфери на отделни играчи.

Днес няма да ви даваме подсказки за това кой ще е най-касовият трансфер за Реал Мадрид тази година и дали ПСЖ, например, отново ще направи някой рекорден трансфер. Вместо това ще се фокусираме в цялата история на футбола, за да проследим буквално най-скъпите свободни трансфери в света. Ето кои влизат в топ 10 на тази класация:

Дейвид Алаба е с пазарна стойност от цели 55 милиона евро в момента, през 2021 година. За него по всяка вероятност ще се пребори гранда Реал Мадрид, който обяви, че има сериозен интерес към бившия защитник на Байерн Мюнхен. Предвид, че от Белия балет ще се прощават с култовия Серхио Рамас, тази сделка определено ще е печеливша за испанския отбор. Робер Левандовски е оценен на 50 милиона евро през 2014 година. Тогава той е обявен за свободен агент от Борусия Дортмунд. Феновете на жълто-черните още си спомнят с тъга и сълзи на очите, че култовият им футболист е пуснат не просто да си отиде, ами да премине към конкурентния Байерн Мюнхен. Стефан Де Врей е с пазарна стойност от 40 милиона евро през 2018 година. Играчът става свободен агент, след като е освободен от Фейенорд. Холандският централен защитник е избран от италианския Лацио и изкарва там цели 4 години, като дори успява да вкара 8 попадения в противниковите врати. Леон Горецка също става свободен агент на стойност 40 милиона евро през 2018 година. Немският национал играе като полузащитник дълги години в Шалке 04. След като обаче кариерата му търпи истински фурор, сумата от 40 милиона евро с удоволствие е платена от Байерн Мюнхен (отново). Горецка продължава да играе и до ден днешен за немския гранд. Аарън Рамзи също бива оценен на 40 милиона евро пазарна цена, но през 2019-та година. Тогава като свободен агент той преминава в Ювентус и до този момент показва, че заплатената за него сума определено си е заслужавала. Майкъл Балък е немски футболист, който през 2006-та година от играч на Байерн Мюнхен се превръща в свободен агент. Печелившият отбор, който печели този култов полузащитник, е английският гранд Челси. Балак изкарва в Лондон цели 4 години, когато се премества отново в Германия, но този път, за да играе за Байерн Леверкузен. Адриен Рабио е оценен на цели 35 милиона евро през 2019-та година. Последният за онези времена отбор на футболиста е френският лидер ПСЖ. Главозамайващата сума за него обаче тогава е платена от Ювентус, където и досега футболистът е на позиция централен халф. Джеймс Родригес е оценен на 32 милиона евро миналата година. Тогава за него се борят не малко футболни отбори. В крайна сметка, сумата бива платена от английския клуб Евертън. Емре Кан с цена от 30 милиона евро през 2018-та година. Емблематичният немски футболист от турски произход бива приобщен към тима на Ювентус. Там той изкарва две години. Изиграва цели 37 мача и вкарва 4 точни попадения. Санти Мина става свободен агент през 2019-та година. За него плащат 30 милиона евро Селта. Мина продължава да заема позицията централен нападател в Испанския отбор.

