Люто дерби за Купата на Англия ПРОГРАМАТА

ЦСКА гостува на Берое в Ефбет лига

Люто дерби за Купата на Англия ПРОГРАМАТА
04 апр 26 | 11:09
Diema Sport 3
14:00 Арминия – Дармщат, Втора Бундеслига
16:30 Фрайбург – Байерн, Бундеслига
19:30 Щутгарт - Борусия Дортмунд, Бундеслига
22:00 Саутхумптън – Арсенал, ФА Къп, 1/4-финал

Nova Sport
14:00 Кайзерслаутерн – Фортуна, Втора Бундеслига
16:30 Вердер - РБ Лайпциг, Бундеслига 
20:00 Брест – Рен, Лига 1
22:05 Лил – Ланс, Лига 1

Diema Sport
14:30 Арда – Монтана, efbet Лига
17:00 Ботев Пловдив – Спартак Варна, efbet Лига
19:30 Берое – ЦСКА, efbet Лига

Diema Sport 2
14:45 Манчестър Сити – Ливърпул, ФА Къп, 1/4-финал
19:15 Челси - Порт Вейл, ФА Къп, 1/4-финал
21:30 Динамо Дрезден – Херта, Втора Бундеслига

Max Sport 4
15:00 Реал Сосиедад – Леванте, Ла Лига
17:15 Майорка – Реал Мадрид, Ла Лига
19:30 Бетис – Еспаньол, Ла Лига
22:00 Атлетико Мадрид – Барселона, Ла Лига

Max Sport 3
16:00 Сасуоло – Каляри, Серия А
19:00 Верона – Фиорентина, Серия А
21:45 Лацио – Парма, Серия А

RING
17:30 ПСВ - Утрехт, Ередивизи
19:45 АЗ Алкмаар – Фортуна Ситард, Ередивизи
22:00 Аякс - Твенте, Ередивизи

Max Sport 2
21:00 Ал Хилал - Ал Таавон, Саудитска лига

Още от Спорт
