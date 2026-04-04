Люто дерби за Купата на Англия ПРОГРАМАТА

Снимка: Клубен сайт на Манчестър сити

Diema Sport 3

14:00 Арминия – Дармщат, Втора Бундеслига

16:30 Фрайбург – Байерн, Бундеслига

19:30 Щутгарт - Борусия Дортмунд, Бундеслига

22:00 Саутхумптън – Арсенал, ФА Къп, 1/4-финал

Nova Sport

14:00 Кайзерслаутерн – Фортуна, Втора Бундеслига

16:30 Вердер - РБ Лайпциг, Бундеслига

20:00 Брест – Рен, Лига 1

22:05 Лил – Ланс, Лига 1

Diema Sport

14:30 Арда – Монтана, efbet Лига

17:00 Ботев Пловдив – Спартак Варна, efbet Лига

19:30 Берое – ЦСКА, efbet Лига

Diema Sport 2

14:45 Манчестър Сити – Ливърпул, ФА Къп, 1/4-финал

19:15 Челси - Порт Вейл, ФА Къп, 1/4-финал

21:30 Динамо Дрезден – Херта, Втора Бундеслига

Max Sport 4

15:00 Реал Сосиедад – Леванте, Ла Лига

17:15 Майорка – Реал Мадрид, Ла Лига

19:30 Бетис – Еспаньол, Ла Лига

22:00 Атлетико Мадрид – Барселона, Ла Лига

Max Sport 3

16:00 Сасуоло – Каляри, Серия А

19:00 Верона – Фиорентина, Серия А

21:45 Лацио – Парма, Серия А

RING

17:30 ПСВ - Утрехт, Ередивизи

19:45 АЗ Алкмаар – Фортуна Ситард, Ередивизи

22:00 Аякс - Твенте, Ередивизи

Max Sport 2

21:00 Ал Хилал - Ал Таавон, Саудитска лига

