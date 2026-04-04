Люто дерби за Купата на Англия ПРОГРАМАТА

Diema Sport 3
14:00 Арминия – Дармщат, Втора Бундеслига
16:30 Фрайбург – Байерн, Бундеслига
19:30 Щутгарт - Борусия Дортмунд, Бундеслига
22:00 Саутхумптън – Арсенал, ФА Къп, 1/4-финал
Nova Sport
14:00 Кайзерслаутерн – Фортуна, Втора Бундеслига
16:30 Вердер - РБ Лайпциг, Бундеслига
20:00 Брест – Рен, Лига 1
22:05 Лил – Ланс, Лига 1
Diema Sport
14:30 Арда – Монтана, efbet Лига
17:00 Ботев Пловдив – Спартак Варна, efbet Лига
19:30 Берое – ЦСКА, efbet Лига
Diema Sport 2
14:45 Манчестър Сити – Ливърпул, ФА Къп, 1/4-финал
19:15 Челси - Порт Вейл, ФА Къп, 1/4-финал
21:30 Динамо Дрезден – Херта, Втора Бундеслига
Max Sport 4
15:00 Реал Сосиедад – Леванте, Ла Лига
17:15 Майорка – Реал Мадрид, Ла Лига
19:30 Бетис – Еспаньол, Ла Лига
22:00 Атлетико Мадрид – Барселона, Ла Лига
Max Sport 3
16:00 Сасуоло – Каляри, Серия А
19:00 Верона – Фиорентина, Серия А
21:45 Лацио – Парма, Серия А
RING
17:30 ПСВ - Утрехт, Ередивизи
19:45 АЗ Алкмаар – Фортуна Ситард, Ередивизи
22:00 Аякс - Твенте, Ередивизи
Max Sport 2
21:00 Ал Хилал - Ал Таавон, Саудитска лига
