Тенисистът с най-дългия мач слага точка на кариерата си

Петкратният шампион на двойки от Големия шлем - френският тенисист Николас Махут, ще се оттегли след турнира на Асоциацията на тенис професионалистите (ATP) от сериите Мастърс в Париж.

Последният си мач Махут ще изиграе на двойка с Григор Димитров.

Махут на 43 години и е спечелил 41 титли на ATP в кариерата си (4 от тях на сингъл).

В ранглистата на двойки той беше първата ракета в света, на двойки спечели пет турнира от Големия шлем, два пъти спечели финалите на ATP.

Той участва в най-дългия мач в историята на мъжкия тенис. През 2010 г. мачът му от първия кръг на турнира от Големия шлем с американеца Джон Иснър продължи 11 часа и 5 минути игрово време. Махут загуби с резултат 4:6, 6:3, 7:6 (9:7), 6:7 (3:7), 68:70.

