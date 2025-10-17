Стефан Ботев - федерацията беше спасена от фалит

От няколко дни в публичното пространство Ботев и Насар водят задочен спор за приноса на БФВТ към неговия успех. В самата федерация има вътрешни конфликти и спор кой да я ръководи.

Шефът на БФВТ тези дни даде интервю пред БНТ, в което не пропусна да изтъкне ролята на лидера на ДПС-Ново начало за финансовата подкрепа за федерацията:

"Ако той не беше, ние в момента нямаше да сме тук да говорим, нямаше да ги имаме резултати от европейското и световното първенство. Той е причината ние да сме успешни тази година. Защото ако не беше той спасил федерацията, ние щяхме да фалираме.

Така че, ние само можем да бъдем благодарни на този човек. Без такъв човек, ние какво правиме, нищо не правиме, просто ще си заминем като спорт."

От своя страна, в интервю за БНТ Карлос Насар заяви:

"Отношенията ми с федерацията са доста прости - никакви не са." Насар смята, че предложеният му от БФВТ договор е абсурден. Затова и той не го подписал, а предложил друг. Към момента обаче развитие няма.

"Може би нямаше да закача тази тема, ако той (Стефан Ботев) не беше казал, че аз съм станал световен шампион благодарение на федерацията. Преди около три години си скъсах ахилеса и от федерацията ми каза да се оправям и не ми вдигнаха телефона", посочи Карлос Насар.

Защо отказва на другите държави?

"Аз имам федерации много, за които да се състезавам, обаче България е моят избор.

Защото я обичам, не защото трябва, а защото е така. Защото съм израснал тук, защото хората, които обичам, са тук, защото българите са ме научили на нещо, защото треньорът ми, който си замина, Илиян Илиев, е българин", каза световният шампион.

Стефан Ботев призна, че успехът на Карлос Насар, който е едва на 21 години, е голям, но заяви, че реалистично погледнато резултатите му били относително ниски.

"Добра е оценката. Не мога да кажа, че е много добра, тъй като е правил много по-добри резултати до момента и не е ставал четвърти в света в изхвърлянето. Така че ние трябва да гледаме и реалистично на нещата, а не само емоционално в момента, след като има този златен медал", каза Ботев.

"Ами аз сравнявам резултати и гледам професионално на нещата, а не емоционално. Всеки професионалист в щангите гледа професионално. Т.е. на Европейско първенство са направени резултати 189 - 229 (кг), на световно първенство - 172 - 222. А тука сме една категория по-високо.

Демек ние не трябва да падаме от тези резултати. Затова от професионална гледна точка и в коментар с мои колеги в цялата страна - не е желателно да се стига до такива ниски резултати при едно добро представяне в долна категория."

Защо БФВТ официално не призна успеха на Карлос Насар

Любопитен момент е, че на сайта на БФВТ успехът на Карлос Насар не присъства като новина за сметка на други по-незначителни постижения.

"В момента със сайта се занимава генералният секретар, тъй като нямаме възможност да имаме други хора, които да се занимават с тези неща", обясни Стефан Ботев.

Попитан не счита ли за необходимо да се добави и новината за Карлос Насар, Стефан Ботев посочи: "Разбира се. Но нямаме възможност. Главният секретар се занимава с много неща.“

След въпрос за приноса на БФВТ за успеха на Насар, Стефан Ботев заяви:

"Федерацията винаги има принос, без федерацията никой не може да участва където и да било. Федерацията е поканила Карлос Насар да присъства на лагерите, той не иска.

След като не иска, не можем да му дадем и един лев по проекта към Министерството на младежта и спорта. Приносът е за тези, които са на лагер с националния отбор", уточни Ботев и допълни, че трикратният световен шампион не получава заплата,защото не иска да подписва съответния контракт.

С други думи, Карлос Насар формално се състезава под шапката на федерацията, но - дотам. Той не ползва издръжка от нея, а разчита на спонсори.

