Списъкът на Янев! Кои са пред изгонване от ЦСКА

Това вече едва ли е голяма новина, но е важно да се отбележи, защото вълнува много хора и е замесено името на отличен футболист. Поредна "чистка" се задава ЦСКА. Тя ще се състои през зимния трансферен прозорец.

Тогава ще преговаря със седем от играчите за прекратяване на договорите им, съобщава „Мач Телеграф“. Списъкът е подготвен от новия треньор Христо Янев и е одобрен от шефовете на „червените“.

Първи в списъка е вратарят и доскорошен капитан Густаво Бусато. Бразилецът седна на пейката още преди идването на Янев и в последните пет двубоя няма записана и минута. Той държи рекорда за чужденец с най-много мачове за „армейците , но очевидно няма да увеличи бройката.

През този трансферен прозорец за пореден път „червените“ ще опитат да се отърват от защитника Браян Кордоба, който има стотина минути този сезон в първия тим, а често е пращан да играе за дубъла.

Младият гамбиец Сейни Санянг така и не успя да се впише в отбора вече два сезона, въпреки че дойде като участник на световно първенство до 20 години. Подобно на Бусато, той е тотален аут последните пет мача, като бе пуснат за минута срещу Лудогорец в ролята на тактическа смяна за бавене на времето.

Може би най-странното име сред набелязаните е на дефанзивния халф Джеймс Eтo’o, който дълго време беше с репутацията на най-качествения играч при „армейците“. На всичко отгоре за него бяха платени 1 милион евро на Ботев Пд. Камерунецът е титуляр дори след идването на Янев, но има проблеми от дисциплинарен характер, заради които е нарочен за гонене.

Илиан Илиев е друг от набелязаните за раздяла. Той започна като титуляр в едва три мача от началото на сезона. За повече от година на „Армията“ има 4 гола и 2 асистенции във всички турнири.

Улаус Скаршем е шестият в списъка и така той ще стане последният норвежец, от когото ЦСКА ще се освободи след Тобиас Хайнц и Джонатан Линдсет. Скаршем не бе в групата за последните два мача от първенството.

Последният в списъка е крилото Иван Тасев, който игра много силно по време на подготовката и дори бе титуляр в първите мачове от сезона, но логично се включи в сивия фон и впоследствие не попадаше в отбора.

