След червената светлина - ново чудо на стадиона на ЦСКА

Красивото червено осветление на новия стадион на ЦСКА не е единствената новост, която заслужава да бъде отбелязана на строежа. Това става ясно от най-новото видео на vbSky, споделено в „You Tube“.

На кадрите е видно, че в сектор „В“ на „Армията“ вече има подготовка за поставяне на седалки. Вече са направени отворите, на които ще бъдат монтирани закрепващите елементи за столчетата на трибуната. На част от сектора е нанесена хидроизолацията, която е сред последните етапи преди слагането на самите седалки.

Напредва и поставянето на трибунните панели в сектор „А“, на който все още се излива бетон. Това не пречи да започнат и други дейности на по-долните нива.

