Ситуацията с Меси и Аржентина остава драматична

Участието на Лионел Меси на Световното първенство през 2026 година остава под сериозно съмнение, съобщава El Chiringuito TV.

38-годишната звезда на Интер Маями все още няма гарантирано място в окончателния състав на Аржентина, като основните притеснения са свързани с физическото му състояние и напредналата му възраст.

Мондиалът в САЩ се очаква да бъде последният шанс на Меси да играе на най-голямата сцена, но към момента няма окончателно решение дали ще участва.

вече заяви, че се надява капитанът да вземе правилното решение и да бъде част от отбора, но подчерта, че всичко зависи от самия играч.

Меси дебютира за националния тим на Аржентина през 2005 година и оттогава се превърна в най-емблематичната фигура на страната, с 198 мача и 116 гола.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com