Ще стане ли Арсенал шампион? Ето шансовете

Отборът на Микел Артета загуби с 3:2 от Манчестър Юнайтед в 23-ия кръг на Висшата лига. "Артилеристите" заемат първото място в таблицата с 50 точки, с четири точки пред Манчестър Сити и Астън Вила, които са съответно втори и трети.

Суперкомпютърът Opta оценява шансовете на Арсенал за спечелване на Висшата лига на 84,44% - след 22-ия кръг вероятността "артилеристите" да спечелят титлата е била 89,62%.

Шансовете на Манчестър Сити за спечелване на титлата са се увеличили до 8,38%, шансовете на Астън Вила за победа са 7,09%, на Ливърпул и Челси са по 0,03%, на Манчестър Юнайтед са 0,02%, а на Нюкасъл са 0,01%.

Opta смята, че останалите отбори от Висшата лига нямат шанс да заемат първото място.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com