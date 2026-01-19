Шокиращ обрат със сина на Рамзан Кадиров!

Напълно грешни се оказаха информациите за катастрофата с Адам Кадиров – син на чеченския лидер Рамзан Кадиров.

Това заяви известният ММА боец Хамзат Чимаев. 31-годишният шампион в средната категория на UFC беше обявен за загинал при инцидента на 16 януари.

„Живи и здрави сме, въпреки че на определени хора им се искаше да е нещо друго. В момента пътувам за Абу Даби, където времето е прекрасно. Не бързайте с погребенията“, заяви Чимаев във видео, споделено в телеграм-канала „Чечня Сегодня“.

Информациите за катастрофата с Адам Кадиров и Хамзат Чимаев бяха разпространени в събота сутринта. Според тях ММА боецът е загинал в инцидента с няколко автомобила от кортежа на Кадиров-младши, а самият Адам е откаран със самолет в Москва.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com