Салах с изненадващо признание след историческия успех

Мохамед Салах призна, че е недоволен от формата си през този сезон, но заяви, че е "много горд" от това, че е отбелязал 250-ия си гол за Ливърпул срещу Астън Вила.

Тимът на Арне Слот победи Вила с 2:0 на "Анфийлд" благодарение на попадения на Салах и Райън Гравенберх.

"Беше много важно", каза Салах пред TNT Sports.

"Имахме няколко загуби във Висшата лига и Шампионската лига, но се радвам, че започнахме да се връщаме и това е добър резултат преди някои много важни мачове срещу Реал Мадрид и Сити".

Формата на Салах беше под лупа през последните седмици и египетската звезда дори беше оставен на пейката за последния мач на Ливърпул в Шампионската лига срещу Айнтрахт Франкфурт.

