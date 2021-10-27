С какво MrBit отстъпва от родните бетинг и гейминг брандове?

MrBit е един от новите играчи в интернет нишата за спортни залози и казино игри. Операторът е съвсем отскоро в сектора, но успява да спечели хиляди нови клиенти по цял свят. У нас MrBit все още не е особено познат. Все пак, фактът, че има налично MrBit ревю по родните платформи за анализи на букмейкъри и гейминг платформи, означава, че съвсем скоро и родните потребители ще се срещнат очи в очи с бранда. А какво можете да очаквате от него, ще разберете в днешния ни материал. В него ще се опитаме да разграничим MrBit от повечето популярни у нас негови конкуренти, като направим един кратък сравнителен анализ.

Прилича ли си по нещо MrBit с известните у нас гейминг платформи?

Разбира се, че между MrBit и родните букмейкъри и гейминг платформи има редица съществени прилики. Все пак, те идва от един сектор, а в него има установени международни стандарти и негласни принципи. Веки нов играч в областта ги спазва – или поне се опитва – за да може също като своите колеги да се наложи на пазара. В тази връзка, MrBit също е едно класическо хибридно съчетание между платформа за спортни залози и казино игри, като и двете услуги са представени и със своите иновативни версии за жива игра. Нещо повече, сигурността и безопасността са съществени фактори за съвременния потребител да се спре на даден оператор. Ето защо MrBit разполага с международен лиценз в лицето на интернационалния регулатор в Кюрасао, а също така използва специфичната SSL система за криптиране на лични данни и финансова информация. В този оператор можете да залагате на средния за българския пазар брой дисциплини – около 40, сред които футбол, баскетбол, формула 1, волейбол и много други, включително и по-малко известни като ски алпийски дисциплини, крикет, голф и други. Като повечето казина у нас и в MrBit по-големият брой игри са слотове, но има и не малко игри на маса, с карти и игри на късмета.

С какво MrBit се отличава от родните бетинг и гейминг оператори?

Разбира се, между MrBit и българските му колеги има и съществени разлики. Основната, която вероятно може да представлява голям минус за родните играчи, е липсата на български лиценз. От тук следват и други леко неприятни страни за българите, играещи в MrBit. Сайтът няма българска езикова версия, а освен това, на него няма опция за плащания в левове. Нещо повече – за да влезете в платформата, трябва първо да намерите, а след това да използвате за достъп специален огледален линк. Твърде вероятно е българските играчи да нямат достъп до официалния домейн на MrBit. Все пак, този оператор изпъква по някои свои черти пред българските бетинг и гейминг платформи. Така например, тук виждаме рекорден брой доставчици на казино софтуер, включително касови имена като Play’n’go, Pragmatic Play, Evolution Gaming и много други. Огромен е и списъкът с платежни средства и подобен не може да се намери в повечето родни платформи за залози и казино игри. А най-интересното е, че сред тях присъстват и няколко крипто валути.

В случай че за вас предимствата са повече от недостатъците в MrBit и решите да се регистрирате на сайта, напомняме ви , че където и да играете, правете го разумно и отговорно.

