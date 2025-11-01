Роналдо герой! Прати Ал Насър на върха

Ал Насър победи Ал-Файха с 2:1 в среща от седмия кръг на Саудитската професионална лига, играна на стадион "Ал-Аввал" в Рияд. Герой на мача отново беше Кристиано Роналдо, който вкара и двата гола за домакините, включително победния в 90+14-ата минута.

Гостите поведоха още в 13-ата минута чрез Джейсън, но Ал Насър изравни в 37-ата, когато Роналдо отбеляза след отлично подаване от Кингсли Коман. В продължението на двубоя португалецът реализира втори гол и донесе пълния обрат в последните секунди.

След успеха Ал Насър оглави класирането в първенството с 21 точки, докато Ал-Файха остана десети с осем.

Това беше поредното доказателство, че 40-годишният Кристиано Роналдо продължава да бъде решаваща фигура за своя отбор, като със своя дубъл отново изведе Ал Насър до победата.

