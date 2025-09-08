Проблем. Ламин Ямал побърка испанците в Турция

Сериозен проблем застигна Ламин Ямал след победата на Испания над Турция с 6:0 в Коня. Оказа се, че младокът е изгубил своя паспорт.

Beyaz Futbol твърди, че 18-годишният флангови нападател дълго време е търсил своя документ след края на срещата, но така и не е успял да го открие.

Той дори се е върнал в съблекалнята на отбора, но без резултат. От медията публикуваха и видео в социалните мрежи. Целият екип е чакал повече от час, докато звездата на Барселона е опитвал да открие паспорта си.

В крайна сметка автобусът на "Ла Роха" е тръгнал с Ламин Ямал, но не е ясно как и дали е напуснал Турция.

Крилото се отличи с две асистенции за успеха на Испания.

