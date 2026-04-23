Последно. Ливърпул обяви решението за Арне Слот

Ръководството на Ливърпул е взело окончателно решение относно бъдещето на мениджъра Арне Слот, след като „мърсисайдци“ отпаднаха от Шампионската лига и на практика загубиха шансове да защитят титлата си във Висшата лига.

Въпреки нарастващото напрежение сред феновете и тежките поражения от отбори като Манчестър Сити и ПСЖ, собствениците от Fenway Sports Group (FSG) са решили да гласуват доверие на нидерландеца и за следващия сезон.

Спортният директор Ричард Хюз и ръководителят на футболните операции в FSG Майкъл Едуардс вярват, че Слот заслужава шанс да проведе мащабната лятна реконструкция на състава, особено след обявеното напускане на Мохамед Салах.

Титлата, спечелена от Слот в дебютния му сезон на „Айнфийлд“, му е осигурила достатъчно спокойствие пред борда на директорите, които разглеждат настоящата кампания като преходен и труден период.

Макар че позицията му изглежда стабилна, Sky Sports съобщава, че гарантирането на място в Топ 4 е от решаващо значение за спокойствието в клуба. В момента Ливърпул води сериозна битка с Челси за последната квота, като се надява да стабилизира формата си в оставащите мачове.

Въпреки слуховете за завръщане на Юрген Клоп или евентуално назначаване на Шаби Алонсо, официалната позиция на Ливърпул остава непроменена – Арне Слот е човекът, който ще води „червените“ в дългосрочния им проект. Самият мениджър вече е започнал планирането на летните трансфери, признавайки, че някои ключови играчи са към края на своя цикъл в клуба.

