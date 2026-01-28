Подариха автомобилно бижу за луди пари на Карлос Насар

Българското чудо във вдигането на тежести Карлос Насар ще се радва на луксозен нов автомобил.

Шампионът се познава по класата. С това послание стартира партньорството на Силвър Стар, генерален дистрибутор на Mercedes-Benz у нас, и най-успелия български щангист на своето поколение Карлос Насар.

В подготовката му през 2026 година верен помощник в пътуванията, свързани със състезателния график, ще бъде Mercedes-AMG 53 GLE Coupe - автомобил, който се оценява на около 200 000 лева.

„Карлос Насар е пример за силен характер, упоритост и последователност – качества, които са в основата и на нашата философия като компания. Щастливи сме, че имаме възможност да подкрепим един изключителен български атлет по пътя му напред“, сподели при предаването на автомобила г-н Негован Йосифович, изпълнителен директор на Силвър Стар.

„Mercedes-Benz е марката, която повече от 140 години задава посоката в автомобилния свят. За мен е чест да стана част от това наследство и заедно с екипа на Силвър Стар да вървим рамо до рамо към нови победи“, заяви атлетът.

Карлос Насар е сред водещите имена в българския спорт със забележителни международни успехи. Той е олимпийски шампион и носител на редица световни и европейски титли. През последните години се наложи като един от най-успешните представители на българската школа във вдигането на тежести. През 2025-та Насар бе удостоен и с приза „Мъж на годината“, както и „Спортист на годината“ за 2024-та.

