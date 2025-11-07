ПАОК и Десподов разбиха Йънг Бойс с 4:0 за едно полувреме

Кирил Десподов започна като титуляр и изигра повече от час при категоричната победа на ПАОК с 4:0 над Йънг Бойс в четвъртия кръг на Лига Европа. Българският капитан не успя да се разпише, но имаше своите шансове през първото полувреме, докато всички попадения за гръцкия тим паднаха след почивката.

Десподов с активна роля в разгрома на ПАОК

Още в първата част Кирил Десподов бе изведен в отлична позиция, но ударът му мина край гредата. Въпреки това ПАОК напълно контролираше играта, особено след като Йънг Бойс остана с човек по-малко още в петата минута след червения картон на Армин Гигович. След паузата домакините се развихриха – Алесандро Бианко, Йоргос Якумакис, Йоанис Константелиас и Баба оформиха впечатляващия резултат 4:0.

Десподов бе заменен след малко повече от час игра и получи аплодисменти от трибуните в Солун. Победата изкачи ПАОК на върха в групата и приближи отбора до елиминационната фаза на турнира.

Победи за Рома, Бетис и Щутгарт

В другите срещи от снощи Рома се наложи с 2:0 като гост на Глазгоу Рейнджърс. Матиас Соуле откри резултата още в 13-ата минута, а Лоренцо Пелегрини удвои преди почивката. Шотландският тим записа четвърта поредна загуба в Лига Европа и седма поред в евротурнирите – антирекорд в клубната история.

Бетис също се поздрави с успех, след като победи Олимпик Лион с 2:0 и нанесе първото поражение на французите в надпреварата. Ез Абде и Антони реализираха попаденията за състава от Севиля. В Германия Щутгарт надви Фейенорд със същия резултат, благодарение на късни голове на Билал Ел Ханус и Денис Ундав в последните десет минути.

