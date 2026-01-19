Още един треньор в Англия е пред уволнение

Бъдещето на боса на Тотнъм Томас Франк остава под въпрос, след като вчера бордът на директорите се събра на спешна среща.

Според „Скай Спортс“ шефовете се оглеждат за алтернативи на наставника, след като резултатите сериозно се влошиха.

Загубата от Уест Хям с 1:2 в събота вбеси феновете, а и ръководителите не са никак щастливи от това, което виждат.

Все пак на този етап идеята е да не се взимат прибързани решения и да се обмислят краткосрочните варианти при раздяла с Франк и разбира се кой бе могъл да поеме отбора за постоянно впоследствие.

Утре Тотнъм играе с Борусия Дортмунд в Шампионската лига и въпреки че се очаква Франк да бъде начело на лондончани за мача, ново поражение може окончателно да приключи времето му на „Уайт Харт Лейн“.

