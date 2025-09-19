Очакваното дойде! ЦСКА е в цугцванг

Неизбежното дойде: ЦСКА е в цугцванг. Така започва анализът на група Голове, метри,секунди във Фейсбук за невиждана криза при армейците.

Сега на мушката е и спортният директор на клуба Бойко Величков за снощните му емоции след загубата от Арда.

След смущаващо дълъг период, наситен с футболни престъпления, крещяща демонстрация на управленска немощ и още по-кресливи опити за защита на хората, причинили това, неизбежното се случи - ЦСКА е в цугцванг

Терминът "цугцванг" се използва в шахмата и шашките и означава положение, в което всеки следващ ход води до влошаване на позицията

Призивът на спортно-техническия директор Бойко Величков след загубата от Арда (Кърджали) за оставка на треньора Душан Керкез е изпразнен от съдържание и изпълнен с лицемерие. А всъщност на политически некоректен език, този ход означава само едно - нелепо усилие за подмазване на загубилите вяра привърженици

Не защото Керкез заслужава кредит на доверие (всъщност треньор, който 10 пъти за 4 минути и половина се извинява на феновете, по-скоро наподобява недоразумение), а заради маниера на спортно-техническия шеф и публичната му перверзия

Тези неща, Бойко, първо се решават при закрити врати и с участието на тези, към които се обръщаш. Иначе не е мъжко! Независимо колко ти харесват немъжките проблясъци...

Днес Величков - човек с претенции за футболна култура, изреди липсата на енергия, живот, качество, изключително многото грешни подавания и непредизвиканите технически грешки, направени от играчите, като мотиви за оставка на Керкез

Но, това, Бойко, беше очевадно (за умеещите да четат играта) и в предишните мачове на ЦСКА. Дори в двубоя със Септември... Същият този мач, след който, ти, Бойко, защити наставника на Червените. Подобни резки промени показват не само отчайваща липса на последователност, а и доста повече

Всъщност всичко в ЦСКА през последната година се прави на смайващо ниско ниво. На отвратително ниско ниво!

А при такъв развой не се случва нищо друго освен изпадане в цугцванг. След цугцванг понякога идва и сгромолясване...

В случая с ЦСКА сгромолясването може лесно да бъде заменено с безвремие, което обаче дава шанс за жизнено необходимото отрезвяване

Безвремие, в което се казва високо и категорично - единствената цел в първенството е запазването на мястото в Първа лига! Да, само това!

Всяка позиция по-нагоре в класирането е добре дошла, но не на всяка цена. Независимо от стоновете и крясъците, които ще се чуят за това какво е ЦСКА и как този подход е подходящ за Крумовград или Ботев (Враца), но не и за Червените

Щом като сте довели отбора до цугцванг, трябва да пожънете това, което сте посели. И да приемете, че и през следващата година ще бъде регистрирана солидна загуба заради неучастие в евротурнири

И разбира се, незабавно стартиране на процес по изграждането на нов отбор, съставен от футболисти с шампионски манталитет. С нов треньор и нов спортно-технически шеф. С настоящите мисията е невъзможна...

Вечно невиновният началник изглежда несменяем. Затова е също толкова задължително той да бъде лишен от всякаква възможност за управление на чисто футболните процеси, включително селекция, лагери и комуникация с играчите на теми, в които не притежава елементарни познания

