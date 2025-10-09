Обрат. Ето кой е домакин волейболните ни национали на европейското

София ще приеме мачовете от предварителната група, в която България е с Република Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел. Освен това в столицата ще се изиграят и два осминафинала и един четвъртфинал.

През март миналата година беше решено домакин на Евроволей 2026 от българска страна да е Варна, но след сребърните медали от Световното първенство федерацията избра София.

Столична община осигури нужните 500 000 лева, за да може шампионата да е в столицата.

