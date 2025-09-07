Спорт

Нова война. Стилян Петров се изгаври с националите

Какво написа големият играчм в социалните мрежи

07 сеп 25 | 21:35
1290
Стандарт Новини

Бившият капитан на националния отбор на България - Стилиян Петров

използва социалните мрежи, за да попита как са се представили националите при загубата от Грузия с 0:3 в Тбилиси в квалификационната среща между двата отбора за Мондиал 2026.

 "Как играха Българи Юнаци. Нямах възможност да гледам мача?", написа Петров.

Напълно възможно е той просто да пита риторично за представянето на родните "лъвове" на стадион "Борис Пайчадзе".

След изиграването на първите два мача от квалификациите България има две загуби с по 3:0 от Испания и Грузия, като се намира на последната четвърта позиция в групата без спечелена до момента точка.

