Нова драма в ЦСКА! На кого вдигнаха червен картон

Бившият халф на ЦСКА София Марселино Кареасо е изразил желание да се завърне в клуба, но от ръководството категорично са отказали. Това потвърди самият колумбиец пред „Тема Спорт“.

Информацията първо се появи в Instagram страницата „cskaarg“, където се твърди, че Кареасо е приел последното предложение, направено от ЦСКА, но е получил два категорични отказа от различни директори – единият от които вече не е част от клуба. От „Армията“ са го уведомили, че вече не влиза в плановете на отбора.

„Да, всичко е вярно“, коментира 26-годишният полузащитник. Кареасо преговаряше за нов договор с ЦСКА още от зимата, но високите му финансови изисквания осуетиха споразумение. През лятото той напусна като свободен агент и най-вероятно ще продължи кариерата си в клуб от Колумбия.

