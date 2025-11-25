Норвежки удар в добавеното време на важен мач в Италия

Сасуоло измъкна равенство 2:2 срещу Пиза в двубой от 12-ия кръг на Серия А, след като Кристиан Торствед донесе точката в петата минута на добавеното време. Резултатът позволи на домакините да съберат 17 точки и да заемат деветото място в класирането.

Пиза остана с горчив привкус, тъй като бе само на секунди от втора поредна победа в първенството. Тимът продължава серията си без загуба и е на 16-а позиция с 10 точки.

Срещата започна вихрено. Гостите поведоха още в четвъртата минута, когато М'Бала Нзола вкара от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Идриса Туре. Само две минути по-късно Неманя Матич върна равенството за Сасуоло и върна мача в изходна позиция.

В 81-ата минута Хенрик Майстер отново даде аванс на Пиза и гостите вече виждаха трите точки в джоба си. Но дълбоко в добавеното време центриране на Кристиан Волпато намери Торствед, който засече топката в мрежата и оформи крайното 2:2 в мач, пълен с емоция до самия край.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 12-ия кръг на Серия А:

Сасуоло - Пиза - 2:2

Торино - Комо - 1:5

От неделя:

Кремонезе - Рома - 1:3

Верона - Парма - 1:2

Лацио - Лече - 2:0

Интер Ц Милан - 0:1

От събота:

Каляри - Дженоа - 3:3

Удинезе - Болоня - 0:3

Фиорентина - Ювентус - 1:1

Наполи - Аталанта - 3:1

Във временното класиране води Рома с 27 точки, пред Милан и Наполи с по 25. Следват Интер и Болоня с по 24, Комо с 21, Ювентус с 20 и други.

