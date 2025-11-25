Норвежки удар в добавеното време на важен мач в Италия

Сасуоло измъкна равенство 2:2 срещу Пиза в двубой от 12-ия кръг на Серия А, след като Кристиан Торствед донесе точката в петата минута на добавеното време. Резултатът позволи на домакините да съберат 17 точки и да заемат деветото място в класирането.
Пиза остана с горчив привкус, тъй като бе само на секунди от втора поредна победа в първенството. Тимът продължава серията си без загуба и е на 16-а позиция с 10 точки.
Срещата започна вихрено. Гостите поведоха още в четвъртата минута, когато М'Бала Нзола вкара от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Идриса Туре. Само две минути по-късно Неманя Матич върна равенството за Сасуоло и върна мача в изходна позиция.
В 81-ата минута Хенрик Майстер отново даде аванс на Пиза и гостите вече виждаха трите точки в джоба си. Но дълбоко в добавеното време центриране на Кристиан Волпато намери Торствед, който засече топката в мрежата и оформи крайното 2:2 в мач, пълен с емоция до самия край.
Първенство на Италия по футбол, мачове от 12-ия кръг на Серия А:
Сасуоло - Пиза - 2:2
Торино - Комо - 1:5
От неделя:
Кремонезе - Рома - 1:3
Верона - Парма - 1:2
Лацио - Лече - 2:0
Интер Ц Милан - 0:1
От събота:
Каляри - Дженоа - 3:3
Удинезе - Болоня - 0:3
Фиорентина - Ювентус - 1:1
Наполи - Аталанта - 3:1
Във временното класиране води Рома с 27 точки, пред Милан и Наполи с по 25. Следват Интер и Болоня с по 24, Комо с 21, Ювентус с 20 и други.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com