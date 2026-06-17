Норвегия се завърна с гръм и ново шоу на Холанд

Ерлинг Холанд превърна дебюта си на световно първенство в голов спектакъл и изведе Норвегия до разгромна победа с 4:1 над Ирак в Бостън. Нападателят отбеляза два пъти още преди почивката, а скандинавците записаха най-убедителния успех в историята си на световни финали.

С победата Норвегия набра три точки и оглави група I по голова разлика пред Франция, която по-рано надделя с 3:1 над Сенегал. Триумфът дойде при завръщането на норвежците на най-голямата футболна сцена след 28-годишно отсъствие.

Холанд нанесе първия удар

Норвегия започна настъпателно, а Александър Сьорлот пропусна първата голяма възможност в 24-ата минута. Само пет минути по-късно Давид Мьолер Волфе изведе Холанд с прецизно подаване и нападателят на Манчестър Сити хладнокръвно откри резултата.

Ирак отказа да се предаде и в 39-ата минута Аймен Хюсеин засече с глава подаване от близко разстояние за 1:1. Изравняването обаче не разклати фаворита и Холанд отново се появи в решаващия момент.

Една грешка върна Норвегия напред

В 43-ата минута Заид Тахсин върна рисковано топката към Джалал Хасан, а иракският вратар се забави с реакцията си. Холанд притисна съперниците, възползва се от объркването и отбеляза втория си гол в мача.

Ирак отвърна с активна игра и създаде три опасности в края на първата част, но не успя да стигне до ново изравняване. Норвегия се прибра на почивката с крехък аванс, осигурен от безпощадната ефективност на своя голмайстор.

Йостигор сложи край на съпротивата

След почивката темпото спадна и до 76-ата минута двата отбора не отправиха точен удар. Тогава резервата Лео Йостигор се извиси след корнер на Мартин Йодегор и с глава направи резултата 3:1.

Третото попадение окончателно пречупи Ирак. В шестата минута на добавеното време Аймен Хюсеин отклони топката в собствената си врата и оформи тежката загуба с 1:4.

Норвегия се завърна след 28 години

Скандинавците играят на световно първенство за първи път от 1998 г., а разгромът над Ирак се превърна в най-голямата им победа в турнира. Холанд пристигна на Мондиала след забележителна квалификационна кампания, в която отбеляза 16 гола в осем срещи, и още при дебюта си показа защо е сред най-опасните нападатели в света.

За Ирак чакането за първа победа на световни финали продължава. Отборът участва на Мондиал за втори път и се завърна в турнира след 40-годишно отсъствие, но допуснатите грешки в защита заличиха добрите моменти срещу Норвегия.

Следващият съперник на Норвегия е Сенегал в нощта срещу 23 юни на стадиона в Ню Йорк/Ню Джърси. Ирак ще се изправи срещу Франция във Филаделфия, като и двата отбора ще търсят решаващи точки в битката за продължаване напред.

Дебютът на Холанд изпрати ясно предупреждение към всички съперници на Норвегия. Скандинавците далеч не бяха безгрешни, но разполагат с нападател, способен да превърне всяко колебание в гол. Ако отборът подобри играта си в защита, сензацията в група I вече няма да изглежда невъзможна.

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