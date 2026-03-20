Неприятна новина за Салах и Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот потвърди, че Мохамед Салах е контузен и ще пропусне двубоя срещу Брайтън във Висшата лига в събота. Египетският национал обаче трябва да се върне в игра след паузата за националните отбори.

Той има мускулна травма и вече е в състезание с времето да бъда на линия за „червените“ за четвъртфинала за ФА Къп срещу Манчестър Сити.

„Контузен е и няма да бъде в състава за утре. Хубавото за Ливърпул е, че има международна пауза, но националният тим на Египет също няма да може да разчита на него. Салах е доказвал, че може да се възстановява по-бързо от други, защото се грижи добре за себе си. Надяваме се, че ще бъде с нас след паузата“, каза нидерландският специалист на пресконференцията си.

Салах вкара срещу Галатасарай в Шампионската лига (4:0), но е в най-слабата си серия от попадения във Висшата лига от 2017 насам, като не е вкарвал в десет поредни срещу след попадението срещу Уулвърхямптън.

През миналия сезон египтянинът беше голмайстор и най-добър подавач в първенството с 29 попадения и 18 асистенции. През настоящия сезон има само пет гола и шест асистенции, но отсъства месец заради участието си на Купата на африканските нации.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com